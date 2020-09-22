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Espreso.tvЭкономикаГазовая лотерея: "Нафтогаз" решил разыграть 150 пакетов голубого топлива среди новых потребителей

Газовая лотерея: "Нафтогаз" решил разыграть 150 пакетов голубого топлива среди новых потребителей


фото: if.104.ua
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" решила разыграть 150 газовых пакетов объемом от 50 до 1000 м среди новых потребителей

Об этом пресс-служба НАК "Нафтогаз" сообщила в Facebook.

"В октябре газопоставляющая компания" Нафтогаз Украины "разыгрывает 150 газовых пакетов объемом от 50 до 1000 м", - говорится в сообщении.

По информаациею пресс-службы, чтобы стать участником розыгрыша необходимо подать заявку на подключение до 30 сентября на сайте компании и ввести промокод.

В пресс-службе отметили, что среди призов для новых потребителей 50 пакетов по 50 куб.м. для людей, которые используют газ только для приготовления пищи; 50 пакетов по 100 куб.м. для потребителей, которые используют газ для приготовления пищи и подогрева воды, а также 50 пакетов по 1000 куб.м. газа для отопления.

  • Напомним, цена на газ для населения в сентябре выросла почти в полтора раза - до 4,7 грн / куб.м по тарифу "Лунный" от Нафтогаза.

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