Если Зеленский не увольняетФокина после его заявлений по Донбассу, значит он разделяет такую риторику и дает такие директивы, - Геращенко

22 сентября, 2020, 18:29

Не существует никаких "заявлений Фокина", ТКГ работает по четким директивами президента Украины

И если Зеленский не увольняет Фокина за его высказывания - это значит, что он разделяет такую риторику. Об этом в видеообращении заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность", уполномоченная президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях (2014-2019 гг.) Ирина Геращенко.

"В очередной раз общество перевозбужденно обсуждает очередные нелепые заявления Фокина, который додумался уже сказать как представитель украинской переговорной стороны в Трехсторонней контактной группе о том, что Украина напала на Украину из-за украинского языка.

В то время, когда общество справедливо критикует эти нелепые заявления, украинская власть, стоящая за этими заявлениями, еще раз демонстрирует, что она не имеет никакой стратегии и тактики освобождения оккупированных территорий Донбасса", - говорит Геращенко.

"Первое. Не существует никаких заявлений Фокина. В ТКГ не может быть самодеятельности. Все участники этих переговоров получают очень четкие директивы лично от президента Зеленского и от МИД. И мы не видим на самом деле реакции самого Зеленского на эти очередные заявления "дедушки Фокина", которого делегировала в ТКГ его внучка.

А это значит, что Зеленский разделяет эту риторику. В противном случае он давно должен был уволить Фокина", - убеждена Ирина Геращенко.

"Второе. В то время, когда мы слышим снова и снова о том, что должна сделать Украина, совсем исчезла с повестки дня риторика, а что же должна сделать Российская Федерация. Это Российская Федерация не выполняет Минские соглашения. Она не выполняет ключевой безопасный блок, она не выполняет договоренности саммита в нормандском формате в декабре прошлого года, о допуске международных гуманитарных миссий, в том числе и комитета Красного креста на оккупированные территории. Россия не освободила всех заложников. И Украина, когда сегодня говорят, что борется за освобождение всех на всех и говорит о ста лицах, даже не называет ни одной фамилии. Почему? Почему пять предыдущих лет вся страна знала фамилии героев? Мы все болели, боролись за Сенцова, Кольченко, Сущенко, Асеева, Жемчугова, Варфоломееву. Мы знали всех заложников на оккупированных территориях в оккупированном Крыму и тюрьмах РФ. А сегодня это обезличенный список. Нам говорят о 100 лицах. Почему вы не называете фамилии? Кто сегодня вообще этим занимается?" - замечает Геращенко.

Она отмечает, что переговорная группа с украинской стороны забыла о требованиях к РФ - о необходимости блока по безопасности как ключевого в выполнении Минских соглашений.

"Еще и еще раз хотим обратиться к власти - общество заслуживает того, чтобы услышать вашу стратегию и тактику освобождения оккупированного Донбасса", - призвала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

"Первое: вернитесь к дорожной карте, которая была согласована в рамках консультаций нормандского формата на уровне советников президентов и канцлера. Именно в этой дорожной карте очень четко прописана очередность блоков выполнения Минских соглашений. Первый - это безопасный. Потом гуманитарный, и только после этого можно переходить к политическому", - напоминает Ирина Геращенко.

"Второе: это ненормально, что сегодня Министерство иностранных дел и парламент вообще исключены из политического процесса, из того, что происходит в Минске. А директивы, как мы видим, Фокину согласуются где-то на кухне с его внучкой", - говорит Геращенко.

"Третье: абсолютно ненормально, когда украинская сторона ежедневно берет на себя все новые и новые обязательства по Минским соглашениям. Уже подписали формулу Штайнмайера, которой обязывают на бессрочной основе принять особенности местного самоуправления на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Хотя мы принимали этот закон только на три года.

Уже говорят обо всем Донбассе, а не только об оккупированных территориях.

Собственно все это недопустимо ", - убеждена Геращенко.

"Ну и ключевое. На самом деле мы ждем от Зеленского в рамках юбилейной сейчас сессии Генеральной ассамблеи ООН, что в своей речи вы, господин Зеленский, вспомните о требовании к миру направить миротворческую миссию на оккупированные территории Донбасса.

Более того, президент Порошенко уже согласовал в свое время с Генеральным секретарем ООН направление оценочной миссии на Донбасс для того, чтобы ускорить процесс направления туда миротворцев", - напомнила сопредседатель фракции.

"Вспомните все это - и дорожную карту, и необходимость миротворцев. И тогда возможно у вас появится стратегия и тактика как освобождать Донбасс", - предполагает Ирина Геращенко.

Она подчеркнула: для того, чтобы бороться за оккупированные территории политико-дипломатическим способом, их освобождать, мы все равно должны иметь сильную армию и сильную дипломатическую службу. "Сейчас обсуждается проект бюджета на 2021 год. А знаете ли вы, что в этом бюджете на 200% увеличено финансирование министерства молодежи и спорта - и только на 7%, это меньше чем уровень инфляции, поднимаются расходы на министерство иностранных дел?

И так же абсолютно не поднимаются расходы на сектор безопасности и обороны. Почему так? Почему мы строим полицейское государство, а при этом забываем о том, что мы - воюющая страна, где должна быть сильная армия, сильная дипломатия и для этого они должны быть мотивированы? Вспомните об этом, вы же Верховный Главнокомандующий", - призвала Геращенко Владимира Зеленского.