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Espreso.tvЭкономикаDCH Group Ярославского инвестирует в аэропорт Днепра около $ 100 млн

DCH Group Ярославского инвестирует в аэропорт Днепра около $ 100 млн


фото: prm
DCH Group Александра Ярославского построит в аэропорту Днепра терминал и притерминальну зону за $ 100 млн

Об этом пишет Экономическая правда.

"Инвестиции государства в строительство нового аэропорта в Днепре составят 5,7 млрд грн, а группа DCH Александра Ярославского инвестирует около $ 100 млн", - пишет издание.

По словам главы Днепровской областной администрации Александра Бондаренко, государство взяло на себя обязательство построить взлетную полосу длиной 3,2 км, а частный инвестор - группа DCH - строит терминал и притерминальну зону.

  • Напомним, 15 сентября министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил , что в аэропорту Днепра началось строительство аэродромного комплекса.
  • DCH (Development Construction Holding) - финансово-промышленная группа, президентом которой является бизнесмен Александр Ярославский. Группа владеет активами в добывающей, транспортной и строительной сферах.

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