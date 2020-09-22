DCH Group Ярославского инвестирует в аэропорт Днепра около $ 100 млн

22 сентября, 2020, 12:54

DCH Group Александра Ярославского построит в аэропорту Днепра терминал и притерминальну зону за $ 100 млн

Об этом пишет Экономическая правда.

"Инвестиции государства в строительство нового аэропорта в Днепре составят 5,7 млрд грн, а группа DCH Александра Ярославского инвестирует около $ 100 млн", - пишет издание.

По словам главы Днепровской областной администрации Александра Бондаренко, государство взяло на себя обязательство построить взлетную полосу длиной 3,2 км, а частный инвестор - группа DCH - строит терминал и притерминальну зону.

Напомним, 15 сентября министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил , что в аэропорту Днепра началось строительство аэродромного комплекса.

DCH (Development Construction Holding) - финансово-промышленная группа, президентом которой является бизнесмен Александр Ярославский. Группа владеет активами в добывающей, транспортной и строительной сферах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb