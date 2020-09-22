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Espreso.tvОбществоЦеремонию вручения Нобелевских премий проведут в онлайн-режиме из-за коронавируса

Церемонию вручения Нобелевских премий проведут в онлайн-режиме из-за коронавируса

Нобелевские премии 2020 года вручат в онлайн-режиме из-за COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Лауреатов объявят с 5 по 12 октября - они получат премии из посольства стран в Швеции или свои научные центры.

Традиционной церемонии вручения Нобелевских премии не будет - пройдет трансляция из мэрии Стокгольма.

Церемонию вручения Нобелевской премии мира пройдет вживую прямом эфире. В церемонии сможет принять участие небольшое количество людей.

Церемонию отменили впервые с 1944 года - тогда премию не вручали из-за Второй мировой войны.

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