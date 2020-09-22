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Espreso.tvОбществоБолее 200 в сутки: в Грузии - антирекорд по заболеваемости коронавирусом

Более 200 в сутки: в Грузии - антирекорд по заболеваемости коронавирусом


фото: rfe
В Грузии заболеваемость коронавирусом побила рекорд: впервые за сутки было выявлено более 200 новых случаев

Как сообщает Грузия Online , за минувшие сутки в стране коронавирус диагностировали у 218 человек, двое пациентов умерли.

Всего в Грузии количество инфицированных возросло до 3913, 22 человека умерли.

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Выздоровели за сутки еще 40 человек. Общее их количество составляет 1574.

Всего в мире на коронавирус заболели более 31,5 млн человек.

Антилидер хз заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия.

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