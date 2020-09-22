Более 200 в сутки: в Грузии - антирекорд по заболеваемости коронавирусом
22 сентября, 2020, 12:32
В Грузии заболеваемость коронавирусом побила рекорд: впервые за сутки было выявлено более 200 новых случаев
Как сообщает Грузия Online , за минувшие сутки в стране коронавирус диагностировали у 218 человек, двое пациентов умерли.
Всего в Грузии количество инфицированных возросло до 3913, 22 человека умерли.
Читайте также: Билл Гейтс: пандемия коронавируса завершится к концу 2021 года, но за это время умрут миллионы
Выздоровели за сутки еще 40 человек. Общее их количество составляет 1574.
Всего в мире на коронавирус заболели более 31,5 млн человек.
Антилидер хз заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти