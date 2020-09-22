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Espreso.tvОбществоБайден: Трамп запаниковал из-за пандемии коронавируса

Байден: Трамп запаниковал из-за пандемии коронавируса


фото: reuters
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп запаниковал из-за пандемии коронавируса

В ходе встречи со своими сторонниками в штате Висконсин Байден отметил, что "Америка заплатила самую высокую цену среди всех стран".

"В свете этого кризиса, настоящего кризиса, когда надо было, чтобы президент сыграл ведущую роль, он не справился. Он оцепенел, он не принял необходимые меры, он запаниковал, а Америка заплатила самую высокую цену среди всех стран", - сказал он.

При этом, по словам политика, Трамп всю жизнь бежал от проблем, с которыми сталкивался.

Байден выразил мнение, что Трамп хотел скрыть от жителей страны возможные последствия от пандемии, потому что боялся паники на финансовых рынках.

"Это снизило бы его шансы на переизбрание", - убежден он.

18 сентября Байден призвал Трампа досрочно уйти в отставку, поскольку тот допустил ряд ошибок в борьбе с коронавирусом.

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