Зеленский подписал закон о государственных гарантиях для кредитов бизнеса

21 сентября, 2020, 22:09

Об этом сообщает пресс-центр главы государства.

Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно предоставления государственных гарантий на портфельной основе и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".

Верховная Рада приняла этот закон 3 сентября 2020 года.

Как заявили в Офисе президента, документ направлен на расширение возможности доступа к кредитным ресурсам для микро-, малых и средних предприятий. Согласно закону в текущем году государство может предоставить портфельные гарантии в объеме до 5 млрд грн.

В документе отмечается, что порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, размер и вид обеспечения, предоставляемого такими субъектами хозяйствования устанавливаются правительством. Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов и банком-кредитором.