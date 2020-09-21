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Espreso.tvОбществоЗеленский назвал домашнее насилие второй после коронавируса проблемой в Украине

Зеленский назвал домашнее насилие второй после коронавируса проблемой в Украине


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский заявил, что домашнее насилие сегодня является второй проблемой после COVID-19

Об этом он сказал на встрече с общественными организациями, передает Цензор.НЕТ .

"В условиях пандемии COVID-19 проблемой номер два, после самого вируса, стало нарастание домашнего насилия. В качестве примера, только за первые полгода полиция получила почти вдвое больше обращений относительно домашнего насилия, чем в прошлом полугодии", - заявил Зеленский.

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Он также отметил, что пострадавшие не обращаются в службу поддержки, поскольку не верят, что им могут помочь.

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