Закон о территориальной обороне планируют принять в этом году, - Данилов
21 сентября, 2020, 16:19
Законопроект о территориальной обороне будет принят до конца 2020 года
Об этом в понедельник, 21 сентября, сказал журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Укринформ.
"Закон о территориальной обороне готовится. Есть несколько редакций этого законопроекта. Я могу сказать, что в нашем понимании в сентябре или - максимум - это будет октябрь, он будет в Верховной Раде, и он будет обязательно в этом году принят ", - сказал Данилов.
- Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль анонсировал изменения в территориальной обороне, в рамках которых планируется привлечь все слои населения.
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