Закон о территориальной обороне планируют принять в этом году, - Данилов

21 сентября, 2020, 16:19

Законопроект о территориальной обороне будет принят до конца 2020 года

Об этом в понедельник, 21 сентября, сказал журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Укринформ.

"Закон о территориальной обороне готовится. Есть несколько редакций этого законопроекта. Я могу сказать, что в нашем понимании в сентябре или - максимум - это будет октябрь, он будет в Верховной Раде, и он будет обязательно в этом году принят ", - сказал Данилов.