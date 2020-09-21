За принятие "правильного" решения: СБУ разоблачила главу Харьковского админсуда на передаче взятки

21 сентября, 2020, 14:44

Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили главу Харьковского административного суда на передаче $ 3 тыс. взятки судье за принятие "правильного" решения

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, чиновница осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу.

"За принятие судьей "правильного" решения глава суда передала 3000 долларов США", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас правоохранители устанавливают другие возможные факты коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Кроме того, решается вопрос о сообщение главе суда о подозрении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb