21 сентября, 2020, 22:15

Работники Кременчугского АвтоКрАЗа требуют погасить задолженность по заработной плате. С приходом к власти Владимира Зеленского и его команды ситуация на предприятии стала безнадежной - люди не получают деньги уже 8 месяцев. Тогда как еще в 2019-м, при президенте Порошенко, таких катастрофических проблем у АвтоКрАЗа не было

Как выяснилось, с начала года местная и центральная власть не дала автомобильному предприятию ни одного заказа на поставку техники. Несмотря на многочисленные обещания, все тендеры специально писались таким образом, чтобы в них побеждали не украинские, а иностранные производители, - сообщил заместитель директора АвтоКрАЗа Геннадий Музыка. По его словам, не имея возможности зарабатывать, продавать свою продукцию городу и государству, предприятие оказалось на грани выживания. Тогда как еще в 2019-м, при президенте Петра Порошенко, таких катастрофических проблем на АвтоКрАЗе не было.

"Эта проблема тянется с начала года. Местные власти прописывают тендерные предложения под другого, иностранного производителя, а не под местного. Деньги нужно зарабатывать, а зарабатывать их можно только при одном условии - это продажа техники", - утверждает Геннадий Музыка.

Заместитель директора АвтоКрАЗа убежден, что ситуацию с задолженностью можно изменить, переизбрав местные власти.

"Если я получу представительский мандат от "Европейской солидарности" и я буду избран депутатом областного совета, я приложу максимум усилий для того, чтобы были равные, конкурентные условия на тендерных площадках области и чтобы АвтоКрАЗ начал зарабатывать", - добавил Геннадий Музыка.