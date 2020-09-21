Во главе с Нефедовым: партия "Голос" обнародовала двадцатку кандидатов на выборы в Киевсовет

21 сентября, 2020, 17:46

Двадцатку кандидатов от "Голоса" на своей странице в Facebook обнародовал бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.

В пятерке претендентов также волонтер, доброволец 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Алина Михайлова и представитель IT-сектора Григорий Маленко.

На выборы в горсовет идут:

- Максим Нефедов, бывший председатель Государственной таможенной службы;

- Зоя Ярош, специалист по экономическому праву, президент Ассоциации адвокатов Украины;

- Константин Богатов, специалист по ЖКХ и энергетике, депутат Киеврады;

- Алина Михайлова, волонтер и доброволец-парамедик в ООС;

- Григорий Маленко, руководитель киевского избирательного штаба "Голоса", IT-предприниматель;

- Тарас Козак, владелец инвестиционной группы УНИВЕР;

- Александр Линчевский, бывший заместитель министра здравоохранения;

- Василий Потапенко, контрразведчик;

- Ольга Гвоздик, правозащитница;

- Дарья Васильченко, координатор "Голоса" в Подольском районе Киева;

- Станислав Медведенко, профессиональный баскетболист, бывший игрок сборной Украины;

- Мария Карнаухова, директор Ukrainian Exchange;

- Вадим Васильчук, внефракционный депутат Киевсовета;

- Виолетта Пашутина, административный директор партии "Голос";

- Эдуард Трегубов, адвокат;

- Юлия Кэплин, предприниматель;

- Роман Колесник, исполнительный директор Института развития общественных инноваций;

- Егор Недашковский, юрист, общественный деятель;

- Елена Олийник, председатель общественной организации Всеукраинское интеграционное движение (ВІР) в Украине;

- Артем Стельмашов, начальник отдела по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей секретариата Киевсовета.

Нефедов напомнил, что кандидатом от "Голоса" на должность мэра Киева является шоумен, волонтер Сергей Притула.

Бывший руководитель таможни Максим Нефедов возглавит партию "Голос" на выборах в Киевсовет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb