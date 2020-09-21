Во главе с Нефедовым: партия "Голос" обнародовала двадцатку кандидатов на выборы в Киевсовет
Двадцатку кандидатов от "Голоса" на своей странице в Facebook обнародовал бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.
В пятерке претендентов также волонтер, доброволец 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Алина Михайлова и представитель IT-сектора Григорий Маленко.
На выборы в горсовет идут:
- Максим Нефедов, бывший председатель Государственной таможенной службы;
- Зоя Ярош, специалист по экономическому праву, президент Ассоциации адвокатов Украины;
- Константин Богатов, специалист по ЖКХ и энергетике, депутат Киеврады;
- Алина Михайлова, волонтер и доброволец-парамедик в ООС;
- Григорий Маленко, руководитель киевского избирательного штаба "Голоса", IT-предприниматель;
- Тарас Козак, владелец инвестиционной группы УНИВЕР;
- Александр Линчевский, бывший заместитель министра здравоохранения;
- Василий Потапенко, контрразведчик;
- Ольга Гвоздик, правозащитница;
- Дарья Васильченко, координатор "Голоса" в Подольском районе Киева;
- Станислав Медведенко, профессиональный баскетболист, бывший игрок сборной Украины;
- Мария Карнаухова, директор Ukrainian Exchange;
- Вадим Васильчук, внефракционный депутат Киевсовета;
- Виолетта Пашутина, административный директор партии "Голос";
- Эдуард Трегубов, адвокат;
- Юлия Кэплин, предприниматель;
- Роман Колесник, исполнительный директор Института развития общественных инноваций;
- Егор Недашковский, юрист, общественный деятель;
- Елена Олийник, председатель общественной организации Всеукраинское интеграционное движение (ВІР) в Украине;
- Артем Стельмашов, начальник отдела по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей секретариата Киевсовета.
Нефедов напомнил, что кандидатом от "Голоса" на должность мэра Киева является шоумен, волонтер Сергей Притула.
- Бывший руководитель таможни Максим Нефедов возглавит партию "Голос" на выборах в Киевсовет.
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