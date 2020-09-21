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Espreso.tvОбществоВ Японии самой старой женщиной за всю историю страны признали 117-летнюю Кане Танаку

В Японии самой старой женщиной за всю историю страны признали 117-летнюю Кане Танаку


фото: колаж - Час Дій
19 сентября Кане Танака в возрасте 117 лет и 261 день стала самым старым человеком, когда-либо жившим в Японии

Об этом повидомляее Hromadske со ссылкой на Kyodo News.

Отметим, согласно данным Книги рекордов Гиннеса, Танака была официально признана старейшей жительницей планеты 22 июля 2018 года.

2 января 2020 года она отпраздновала свое 117-летие в доме престарелых в городе Фукуока на юго-западе Японии.

Новое достижение чемпионка-долгожительница отметила бутылкой кока-колы в футболке с принтом собственного лица, которую ей подарили родственники.

Предыдущий рекорд старейшего человека Японии принадлежал Наби Тадзима, которая умерла в апреле 2018 и прожила 117 лет и 260 дней.

"Даже во время пандемии коронавируса моя бабушка чувствует себя хорошо и, похоже, наслаждается каждым днем жизни. А мы как семья рады и гордимся ее новым рекордом", - рассказал 60-летний внук женщины Эйдзи Танака.

Танака родилась 2 января 1903 года, в семье она была седьмой среди восьми детей. Она вышла замуж за Хидео Танаку в 1922 году и родила четверых детей, впоследствии семья усыновила еще одного ребенка. Женщина прожила две мировые войны и пятерых японских императоров.

Кане Танака - не единственная японка, прожившая более 100 лет. По подсчетам правительства страны, таких в Японии более 80 тыс. на 126 500 000 населения.

Отметим, в Японии самый высокий в мире показатель людей старше 65 лет - таких в стране почти 29%. Это самый большой показатель в мире.

Кане Танака пока считается третьим старейшим человеком в истории; дольше прожила француженка Жанна Кальман, скончавшаяся в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней. За ней следует Сара Кнаус из США, которая умерла в декабре 1999 года в возрасте 119 лет и 97 дней.

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