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Espreso.tvОбществоВ Украине в течение суток подтверждено более 2,6 тыс. новых случаев коронавируса, больше всего - в Киеве

В Украине в течение суток подтверждено более 2,6 тыс. новых случаев коронавируса, больше всего - в Киеве

За сутки 20 сентября в Украине подтвердили 2675 новых заражений COVID-19

Такие цифры приводит сайт Совета национальной безопасности и обороны .

Больше всего новых выявленных случаев в Киеве (275), Харьковской (245) и Львовской (201) областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 178 353 человека. Умерли уже 3583 пациента с COVID-19 (из них 26 за минувшие сутки).

В Тернопольской и Хмельницкой областях зафиксировали по 192 новых больных.

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