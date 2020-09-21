В Украине в течение суток подтверждено более 2,6 тыс. новых случаев коронавируса, больше всего - в Киеве
21 сентября, 2020, 09:09
За сутки 20 сентября в Украине подтвердили 2675 новых заражений COVID-19
Такие цифры приводит сайт Совета национальной безопасности и обороны .
Больше всего новых выявленных случаев в Киеве (275), Харьковской (245) и Львовской (201) областях.
Всего с начала пандемии в Украине заболели 178 353 человека. Умерли уже 3583 пациента с COVID-19 (из них 26 за минувшие сутки).
В Тернопольской и Хмельницкой областях зафиксировали по 192 новых больных.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти