В Украине начал действовать новый раздел на карантинные зоны. Список

21 сентября, 2020, 08:56

21 сентября в Украине вступил в силу новое карантинное распределение регионов :. в "красной зоне" не осталось ни одного облцентра

Об этом сообщает Еспресс.TV.

Красная зона

В "красной зоне" Украина оказались следующие населенные пункты и районы:

город Чоп Закарпатской области;

город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области;

город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы;

город Канев Черкасской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта; ТРЦ, кафе и ресторанов. Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышение среднего уровня заболеваемости случаев на 100 000 населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.

Оранжевая зона

В этой зоне оказалось больше областных центров, а также столица. Здесь запрещается работа: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью, фитнес-центров, спортзалов, части учреждений культуры; детских лагерей. Также запрещены массовые собрания на более чем 100 человек.

Отметим, ранее в МЗ исключили норму о запрете перевозки в общественном транспорте в "оранжевой зоне" при заполнении 50% сидячих мест.

В эту зону попали: Киев, Винница, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь.

Желтая зона

В этой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди пожилого возраста (кроме тех, которые предоставляют услуги).

К желтой зоны вошли такие облцентром Луцк, Житомир, Ровно, Черкассы, Чернигов, Запорожье, Львов и Николаев.

Зеленая зона

Напомним, в зеленой зоне ношение масок в общественных зданиях и в транспорте остается обязательным; во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м; кинотеатры могут быть заполнены только на 50% перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

В зоне оказались Полтава, Кропивницькийй, Северодонецк, Херсон, Днепр и Краматорск.

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