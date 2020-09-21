В США задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа
Об этом сообщает CNN .
Подозреваемую задержали при попытке въехать в США из Канады в штате Нью-Йорк. У нее было обнаружено оружие.
Издание New York Times сообщило, что письмо было отправлено из Канады.
Рицин - это высокотоксичное вещество, которое получают из касторовых бобов при производстве касторового масла.
При глотании вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, после которых следует отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.
На этой неделе американские правоохранители перехватили адресованное президенту США Дональду Трампу письмо, содержавшее высокотоксичный яд рицин.
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