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Espreso.tvОбществоВ США задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа

В США задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа

В США задержали женщину, подозреваемую в отправке в Белый дом письма с ядом для президента Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN .

Подозреваемую задержали при попытке въехать в США из Канады в штате Нью-Йорк. У нее было обнаружено оружие.

Издание New York Times сообщило, что письмо было отправлено из Канады.

Рицин - это высокотоксичное вещество, которое получают из касторовых бобов при производстве касторового масла.

При глотании вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, после которых следует отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.

На этой неделе американские правоохранители перехватили адресованное президенту США Дональду Трампу письмо, содержавшее высокотоксичный яд рицин.

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