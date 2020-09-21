В США сенатор-демократ Рон Вайден заявил, что вмешательство России в новые выборы уже идет
Об этом сообщает The Hill .
"По словам руководства разведывательных органов страны, это происходит сейчас. Руководство разведки говорит, что россияне очень настойчиво работают над тем, чтобы в 2020 году сделать то, что пытались сделать в 2016 году", - сказал Вайден.
В то же время сенатор отказался сообщить детали, ссылаясь на секретность информации, полученной как член Комитета по вопросам разведки.
Вайден заявил, что американские спецслужбы должны сделать больше до дня выборов, чтобы предупредить общественность о вмешательстве России.
"Я хочу, чтобы они предоставляли больше информации, больше конкретных данных и не действовали как в 2016 году, что было слишком осторожным", - сказал Вайден.
Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выступил с заявлением о том, что Россия "использует целый ряд мероприятий, чтобы в первую очередь скомпрометировать бывшего вице-президента Байдена и то, что она считает антироссийским истеблишментом".
Кроме того, сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил, что "очень обеспокоен" вмешательством России как в президентские, так и в сенатские выборы.
"Разведывательное сообщество заявило, что вмешательство продолжается", - сказал Ван Холлен.
- Напомним, ранее Microsoft заявила о вмешательстве в избирательный процесс в США хакеров из России, Китая и Ирана.
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