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Espreso.tvОбществоВ США сенатор-демократ Рон Вайден заявил, что вмешательство России в новые выборы уже идет

В США сенатор-демократ Рон Вайден заявил, что вмешательство России в новые выборы уже идет


фото: reuters
Член комитета Сената США по разведке Рон Вайден заявил, что вмешательство России в выборы президента уже происходит в полной мере

Об этом сообщает The Hill .

"По словам руководства разведывательных органов страны, это происходит сейчас. Руководство разведки говорит, что россияне очень настойчиво работают над тем, чтобы в 2020 году сделать то, что пытались сделать в 2016 году", - сказал Вайден.

В то же время сенатор отказался сообщить детали, ссылаясь на секретность информации, полученной как член Комитета по вопросам разведки.

Вайден заявил, что американские спецслужбы должны сделать больше до дня выборов, чтобы предупредить общественность о вмешательстве России.

"Я хочу, чтобы они предоставляли больше информации, больше конкретных данных и не действовали как в 2016 году, что было слишком осторожным", - сказал Вайден.

Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выступил с заявлением о том, что Россия "использует целый ряд мероприятий, чтобы в первую очередь скомпрометировать бывшего вице-президента Байдена и то, что она считает антироссийским истеблишментом".

Кроме того, сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил, что "очень обеспокоен" вмешательством России как в президентские, так и в сенатские выборы.

"Разведывательное сообщество заявило, что вмешательство продолжается", - сказал Ван Холлен.

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