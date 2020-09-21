В РФ вышел на свободу после 2,5 года заключения крымскотатарский политзаключенный Мемедеминов
Об этом сообщает "Крим.Реалии" со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.
Отметим, Нариман Мемедеминов отбыл весь срок заключения по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности.
"Выход Наримана затянулся на несколько часов. Мы приехали в 9 утра. Наримана выпустили только ближе к обеду. Нариман в хорошем настроении. Потихоньку осознает, что происходит. Едем домой. Слава Богу, колония позади", - отметил Курбединов.
Отметим, оккупанты задержали Мемедеминова конце марта 2018 года. Его обвинили по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).
Прокуратура АРК 23 марта 2018 года внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч. 2 ст. 162 "Нарушение неприкосновенности жилища" Уголовного кодекса Украины.
Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) назвал арест Мемедеминова в Крыму "нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе посредством сети Интернет".
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