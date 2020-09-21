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Espreso.tvОбществоВ РФ вышел на свободу после 2,5 года заключения крымскотатарский политзаключенный Мемедеминов

В РФ вышел на свободу после 2,5 года заключения крымскотатарский политзаключенный Мемедеминов


фото: rfe
На встречу с заключенным Кремля Нариманом Мемедеминовым после его освобождения из колонии-поселения №8 в поселке Садковский Ростовской области приехал консул Украины Тарас Малышевский

Об этом сообщает "Крим.Реалии" со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

Отметим, Нариман Мемедеминов отбыл весь срок заключения по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности.

"Выход Наримана затянулся на несколько часов. Мы приехали в 9 утра. Наримана выпустили только ближе к обеду. Нариман в хорошем настроении. Потихоньку осознает, что происходит. Едем домой. Слава Богу, колония позади", - отметил Курбединов.

Отметим, оккупанты задержали Мемедеминова конце марта 2018 года. Его обвинили по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

Прокуратура АРК 23 марта 2018 года внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч. 2 ст. 162 "Нарушение неприкосновенности жилища" Уголовного кодекса Украины.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) назвал арест Мемедеминова в Крыму "нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе посредством сети Интернет".

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