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Espreso.tvОбществоВ Раду внесли антикоррупционную стратегию Кабмина

В Раду внесли антикоррупционную стратегию Кабмина

В Верховную Раду направили правительственный законопроект с антикоррупционной стратегией

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы" размещен на сайте без сопроводительных документов.

В НАПК заявили, что выполнение стратегии позволит сэкономить Украине до 200 млрд гривен в год.

Главными принципами стратегии определены:

  • оптимизация функций государственных органов;
  • цифровая трансформация и открытые данные;
  • удобные законные сервисы;
  • нетерпимость к коррупции среди граждан;
  • неотвратимость наказания.

Стратегия сосредоточена на противодействии и предотвращении коррупции в восьми сферах.

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