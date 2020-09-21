В Раду внесли антикоррупционную стратегию Кабмина
21 сентября, 2020, 16:02
В Верховную Раду направили правительственный законопроект с антикоррупционной стратегией
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы" размещен на сайте без сопроводительных документов.
В НАПК заявили, что выполнение стратегии позволит сэкономить Украине до 200 млрд гривен в год.
Главными принципами стратегии определены:
- оптимизация функций государственных органов;
- цифровая трансформация и открытые данные;
- удобные законные сервисы;
- нетерпимость к коррупции среди граждан;
- неотвратимость наказания.
Стратегия сосредоточена на противодействии и предотвращении коррупции в восьми сферах.
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