В Раду внесли антикоррупционную стратегию Кабмина

21 сентября, 2020, 16:02

В Верховную Раду направили правительственный законопроект с антикоррупционной стратегией

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы" размещен на сайте без сопроводительных документов.

В НАПК заявили, что выполнение стратегии позволит сэкономить Украине до 200 млрд гривен в год.

Главными принципами стратегии определены:

оптимизация функций государственных органов;

цифровая трансформация и открытые данные;

удобные законные сервисы;

нетерпимость к коррупции среди граждан;

неотвратимость наказания.

Стратегия сосредоточена на противодействии и предотвращении коррупции в восьми сферах.