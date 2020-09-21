В любую точку мира: Таиландский национальный парк будет возвращать туристам их мусор по почте
21 сентября, 2020, 12:03
Национальный парк Кхауяй в Таиланде придумал, как бороться с туристами, которые оставляют после себя мусор. Нужно просто отправлять его людям домой
Этим займутся работники парка, а для облегчения их работы каждый турист будет записывать свои контакты перед входом, пишет BBC .
Министр окружающей среды Варавут Сильпа-Арча показал первую посылку, которую отправят одному из туристов - внутри лежат пластиковые бутылки, банки из-под напитков и различные обертки. Также в посылке лежит записка "Вы забыли это в национальном парке Кхауяй".
Министр подчеркнул, что выброс мусора также может привести к реальному сроку - до 5 лет - или серьезному штрафу.
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