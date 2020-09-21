В Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыли пять школ, - Кличко

21 сентября, 2020, 13:48

В столице пять школ закрыли на карантин из-за случаев заболевания среди учителей. Всего на карантине находятся 328 школьных классов

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Пять школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах", - отметил Кличко.

По его словам, на карантине находятся 328 классов в 122 школах. Зафиксировано 267 случаев заражения среди учеников и 127 - среди педагогов.

В дошкольных учреждениях из-за случаев заболевания COVID-19 на карантине 15 групп, закрыт один садик.

По состоянию на утро 21 сентября, в Украине подтвердили 2675 новых заражений на COVID-19.

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