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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал

В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал


фото: glavcom
21 сентября неизвестный сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала столицы. Персонал и посетители эвакуированы

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" в Facebook.

В компании отметили, что поезда курсируют по графику.

Всех пассажиров и работников эвакуировали из помещения Центрального вокзала.

"Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении.

Здание проверяют пиротехники, кинологи и правоохранители.

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