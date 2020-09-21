В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал
21 сентября, 2020, 15:58
21 сентября неизвестный сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала столицы. Персонал и посетители эвакуированы
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" в Facebook.
В компании отметили, что поезда курсируют по графику.
Всех пассажиров и работников эвакуировали из помещения Центрального вокзала.
"Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении.
Здание проверяют пиротехники, кинологи и правоохранители.
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