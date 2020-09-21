В ЕС не смогли договориться о санкциях против Беларуси

21 сентября, 2020, 16:50

Сегодня в Брюсселе главы МИД стран-членов Европейского Союза не смогли договориться о санкциях против Беларуси

Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в Twitter.

"Обсуждаем много вопросов на Совете ЕС на уровне министров иностранных дел, в том числе Беларусь. Вызывает сожаление, что сегодня мы не смогли принять решение о санкциях за нарушение прав человека из-за "взятия в заложники" со стороны одной страны-члена. Это посылает неверный сигнал белорусам, обществу и всему миру", - заявил Ринкевичс.

Discussing many issues in #EU #FAC , including #Belarus . It is regrettable that today we could not decide on sanctions on violations of human rights there due to "a hostage taking" by a member state. Sends a wrong signal to Belarusians, our societies and the whole world - Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2020

Как известно, ранее постоянные послы стран ЕС не смогли согласовать санкции против представителей белорусских властей в связи с вето, которое применил представитель Кипра. Кипр требует принять меры против Турции за буровые работы в восточном Средиземноморье, в территориальных водах Кипра, по поиску углеводородов.

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