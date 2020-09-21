В Египте археологи нашли 27 саркофагов, которым около 2500 лет

21 сентября, 2020, 15:31

Египетские археологи в некрополе Саккара, расположенном в окрестностях Каира, обнаружили 27 саркофагов, возраст которых - около 2500 лет

Об этом сообщили в Министерстве по делам античности Египта, передает Общественное .

Отмечается, что археологи нашли 27 саркофагов, которым около 2500 лет, в гробнице в селе Саккара, близ Каира.

На всех саркофагах специалисты не обнаружили следы вскрытия. Поэтому археологи считают, что саркофаги лежали там со времени погребения.

"Саркофаги лежали в 11-метровой яме в гробнице Саккары. В начале сентября археологи нашли 13 из них, а позже - еще 14. Кроме того, там же обнаружили статуэтки и другие небольшие артефакты. Они тоже неплохо сохранились", - отметили в министерстве.

Фото: Министерство по делам туризма и античности Египта

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