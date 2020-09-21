Уволиться или признать, что соврал: Зеленский ответил на петицию о его отставке из-за нарушения закона

21 сентября, 2020, 13:41

Об этом говорится в официальном ответе Зеленского на петицию граждан.

Так, по словам Зеленского, его нарушение состояло в несвоевременном информировании НАПК об изменениях в имущественном состоянии его семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами.

Зеленский отметил, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства.

"Учитывая изложенное сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петиции не планируется", - говорится в ответе Зеленского.

Президент также заявил, что слова его обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством и заверил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.

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