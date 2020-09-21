Уволиться или признать, что соврал: Зеленский ответил на петицию о его отставке из-за нарушения закона
Об этом говорится в официальном ответе Зеленского на петицию граждан.
Так, по словам Зеленского, его нарушение состояло в несвоевременном информировании НАПК об изменениях в имущественном состоянии его семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами.
Зеленский отметил, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства.
"Учитывая изложенное сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петиции не планируется", - говорится в ответе Зеленского.
Президент также заявил, что слова его обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством и заверил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.
- Напомним, 8 июля на сайте президента появилась петиция об отставке с должности Владимира Зеленского, поскольку тот публично пообещал уйти с должности, если нарушит закон.
- Политтехнолог, автор петиции, Виктор Уколов, заявил, что многие избиратели верили обещанию президента Украины Владимира Зеленского, что если он увидит, что нарушает закон, то уйдет в отставку.
- 17 июля петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала более 25 000 голосов , необходимых для ее рассмотрения.
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