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Espreso.tvЭкономикаУволиться или признать, что соврал: Зеленский ответил на петицию о его отставке из-за нарушения закона

Уволиться или признать, что соврал: Зеленский ответил на петицию о его отставке из-за нарушения закона


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию граждан, требовавших его отставки из-за нарушения закона "О предупреждении коррупции", заявив, что несвоевременное информирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии не является основанием для отставки, а его слова были "взяты из контекста "

Об этом говорится в официальном ответе Зеленского на петицию граждан.

Так, по словам Зеленского, его нарушение состояло в несвоевременном информировании НАПК об изменениях в имущественном состоянии его семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами.

Зеленский отметил, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства.

"Учитывая изложенное сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петиции не планируется", - говорится в ответе Зеленского.

Президент также заявил, что слова его обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством и заверил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.

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