 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУтечка данных FinCEN files о сомнительных банковских транзакциях содержит данные об операциях Коломойского, Фирташа и Клюева

Утечка данных FinCEN files о сомнительных банковских транзакциях содержит данные об операциях Коломойского, Фирташа и Клюева


фото: bbc
Украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский, а также политик Андрей Клюев оказались среди фигурантов международного антикоррупционного расследования FinCENFiles

Вечером 20 сентября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.

Среди 20 первых фигурантов журналистского расследования FinCENFiles оказались трое украинцев -  Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский, передает Интерфакс-Украина.

"SARs (отчеты о подозрительной активности) отражают обеспокоенность специалистов по комплаенс и не обязательно указывают на преступное поведение или другие правонарушения", - уточнили в ICIJ.

В консорциуме добавили, что указанные категории "коррупция" или "мошенничество" также не обязательно указывают на неправомерное поведение.

В разделе об Игоре Коломойском приведена информация о 34 банках, 13 SARs, 277 транзакциях в $ 308 600 000 в 2012-2017 годах.

Относительно Фирташа в материалах консорциума говорится о файлах 50 банков с 38 SARs и 756 транзакциями на общую сумму $ 2370000000 в период с 2003 по 2017 год.

В разделе о Клюеве приведена информация о 65 банках, 5 SARs, 752 транзакциях в $ 244 900 000 на 2010-2015 годы.

Как уточняет агентство Следствие.Инфо, которое входит в ICIJ, сначала доступ к документам FinCEN получило американское издание BuzzFeed, которое уже поделилось ими с коллегами из консорциума.

В результате 400 журналистов из 88 стран мира почти полтора года исследовали и проверяли подозрительные транзакции на общую сумму $ 2 трлн.

"Среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Коломойским, Ахметовым, Клюевым и другими известными украинцами. Журналистские расследования в отношении них будут публиковаться в ближайшие дни и недели изданиями по всему миру", - отметила в первом материале о FinCEN files главный редактор Следствие.Инфо Анна Бабинец.

  • Напомним, что в воскресенье, 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов. Утечка этих данных показала, что некоторые крупнейшие банки мира вели бизнес с клиентами, которых подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать "грязные" деньги по всему миру.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

21 сентября, 2020 понедельник

20 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать