Утечка данных FinCEN files о сомнительных банковских транзакциях содержит данные об операциях Коломойского, Фирташа и Клюева

21 сентября, 2020, 15:54

Украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский, а также политик Андрей Клюев оказались среди фигурантов международного антикоррупционного расследования FinCENFiles

Вечером 20 сентября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.

Среди 20 первых фигурантов журналистского расследования FinCENFiles оказались трое украинцев - Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский, передает Интерфакс-Украина.

"SARs (отчеты о подозрительной активности) отражают обеспокоенность специалистов по комплаенс и не обязательно указывают на преступное поведение или другие правонарушения", - уточнили в ICIJ.

В консорциуме добавили, что указанные категории "коррупция" или "мошенничество" также не обязательно указывают на неправомерное поведение.

В разделе об Игоре Коломойском приведена информация о 34 банках, 13 SARs, 277 транзакциях в $ 308 600 000 в 2012-2017 годах.

Относительно Фирташа в материалах консорциума говорится о файлах 50 банков с 38 SARs и 756 транзакциями на общую сумму $ 2370000000 в период с 2003 по 2017 год.

В разделе о Клюеве приведена информация о 65 банках, 5 SARs, 752 транзакциях в $ 244 900 000 на 2010-2015 годы.

Как уточняет агентство Следствие.Инфо, которое входит в ICIJ, сначала доступ к документам FinCEN получило американское издание BuzzFeed, которое уже поделилось ими с коллегами из консорциума.

В результате 400 журналистов из 88 стран мира почти полтора года исследовали и проверяли подозрительные транзакции на общую сумму $ 2 трлн.

"Среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Коломойским, Ахметовым, Клюевым и другими известными украинцами. Журналистские расследования в отношении них будут публиковаться в ближайшие дни и недели изданиями по всему миру", - отметила в первом материале о FinCEN files главный редактор Следствие.Инфо Анна Бабинец.

Напомним, что в воскресенье, 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов. Утечка этих данных показала, что некоторые крупнейшие банки мира вели бизнес с клиентами, которых подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать "грязные" деньги по всему миру.

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