Украинско-американская космическая ракета Alpha успешно прошла предполетные испытания

21 сентября, 2020, 11:57

20 сентября американская компания украинского бизнесмена Максима Полякова Firefly Aerospace Inc. успешно испытала двигатели первой ступени ракеты

Об этом сообщили на странице компании в Facebook.

Все четыре двигателя Reaver первой степени ракеты проработали 35 секунд, создавая невероятное давление на огнеупорные дефлекторы стенда. Во время испытаний двигатели прошли проверку вектора тяги, мощности и стабильности работы.

В компании Firefly Aerospace отметили, что это испытание стало одним из важнейших накануне первого полета ракеты-носителя.

"Запуск ракеты станет не только большой вехой для нашей компании, но и для всей Noosphere. Мы строим большую космическую вертикаль, куда входит много компаний, и мы вскоре будем готовы давать весь спектр услуг в космической отрасли - от запуска полезных грузов и производства спутников, до систем управления и анализа полученных данных", - цитирует пресс-служба Максима Полякова.

Поляков считает, что запуск этой ракеты станет важным событием для Украины.

"Это покажет в первую очередь молодому поколению, что мы способны производить интеллектуальный продукт, пространство для нас - это не мечта, а реальность. Я вкладываю много сил и средств в развитие науки в Украине, мы уже запустили семь инжиниринговых школ и планируем развивать этот направление. И я надеюсь, что запуск Alpha добавит мотивации студентам и учащимся", - добавил бизнесмен.

Сейчас ракета Firefly Alpha находится на космодроме Ванденберг (Калифорния, США). Первый полет запланирован на конец осени 2020 года. Компания Firefly Aerospace запустила конкурс Dream, в котором могли принять участие все желающие, а проекты победителей получили место в ракете и отправятся в космос.

Справка: Firefly Aerospace (первоначально - Firefly Space Systems) - созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, которая ведет разработку семейства ракетоносителей легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R & D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.

В июне 2018 года Firefly заключила соглашение о стартовых услугах (Launch Services Agreement, LSA) с британской Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) на обеспечение в 2020-2022 гг запусков малых спутников с помощью РН нового поколения Firefly Alpha.

Firefly входит в число сторонников идеи т.н. "Нового космоса" - движение в аэрокосмической отрасли ставит целью расширение доступа в космос за счет использования инноваций для снижения стоимости пусков, а также за счет преодоления административных и логистических ограничений, связанных с зависимостью от национальных космических институтов. Сегодня идею "Нового космоса" наиболее активно продвигают на рынке американские SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin.

Штаб-квартра Firefly базируется в Техасе, офисы компании работают в Вашингтоне, Токио (Япония) и Днепр (Украина). Финансирование Firefly обеспечивает венчурный фонд Noosphere Ventures (Менло-Парк, Калифорния), основанный выходцем из Украины бизнесменом Максимом Поляковым, известным, в первую очередь проектами в IT-секторе.

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