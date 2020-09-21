Украина обновила рекорд запасов газа на зиму
21 сентября, 2020, 12:22
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на 19 сентября составляют более 27 млрд куб.м, что на 37% больше показателя прошлого года
Об этом йдееться в данных государственной компании "Укртрансгаз".
Так, по состоянию на 19 сентября запасы газа в украинских подземных хранилищах газа составили 27,2 млрд куб
При этом украинские газовые хранилища заполнены на 87%.
- Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 90%.
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