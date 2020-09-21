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Espreso.tvЭкономикаУкраина обновила рекорд запасов газа на зиму

Украина обновила рекорд запасов газа на зиму


фото: ua-energy
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на 19 сентября составляют более 27 млрд куб.м, что на 37% больше показателя прошлого года

Об этом йдееться в данных государственной компании "Укртрансгаз".

Так, по состоянию на 19 сентября запасы газа в украинских подземных хранилищах газа составили 27,2 млрд куб

При этом украинские газовые хранилища заполнены на 87%.

  • Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 90%.

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