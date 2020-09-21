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Espreso.tvОбществоУчения "Кавказ-2020": Россия перебросила на Кубань самолет-радар дальнего наведения

Учения "Кавказ-2020": Россия перебросила на Кубань самолет-радар дальнего наведения


фото: topwar
В Ростовскую область РФ прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У для участия в масштабных учениях ВС РФ "Кавказ-2020"

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Минобороны Юлия Пампуха со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Сегодня началась активная фаза стратегического командно-штабного учения ВС РФ "Кавказ-2020", в ходе которого будут отрабатываться вопросы применения так называемой коалиционной группировки войск. Для обеспечения проведения учений, 20 сентября на аэродром в Таганроге (Ростовская область) с аэродрома в Иваново прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря МОУ, также завершается подготовка к проведению морской фазы учений с привлечением до четырех корабельных тактических групп. Для проведения мероприятий боевой подготовки в ходе учений Россия зарезервировала в акваториях Черного и Азовского морей 22 морские районы, которые фактически блокируют подходы к Крымскогому полуострову со всех морских направлений.

Как сообщалось, по информации представителя Главного управления разведки МОУ Вадима Скибицкого, во время учения "Кавказ-2020" будет отработан весь комплекс мероприятий по подготовке и применению российских сил общего назначения.

Официальной темой учений определено - "Применение группировки войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на Юго-Западном стратегическом направлении".

К проведению учений будут привлекаться органы управления, объединения, соединения и части Южного, Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Росгвардии, другие военные формирования России.

К участию в учениях "Кавказ" также приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран-партнеров.

Расчетно ожидается задействование менее 100-120 тыс. человек, 3 тыс. боевых бронированных машин (из них не менее 500 танков), 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок.

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Следует отметить, что согласно заявлениям военного руководства России, в этом году учения планируется провести в глубине территории страны на полигонах "Прудбой", "Капустин Яр", "Ашулук".

В то же время анализ подготовки к учениям указывает, что эти заявления имеют скорее пропагандистский и демонстративный характер.

Кроме того, отдельные эпизоды СКШН будут отработаны в приграничных с Украиной районах России, в частности на полигонах "Кадамовский", "Кузьминский", а также в оккупированном Крыму.

Для совместных действий приглашены до 1 тыс. военных из Армении, Беларуси, КНР, Монголии, Мьянмы, Пакистана и Ирана. Наблюдать за маневрами будут представители Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Индонезии и Шри-Ланки.

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