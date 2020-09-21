Требуем достойно почтить память Ярослава Журавля - Порошенко в Днипре встретился с ветеранами АТО/ООС

21 сентября, 2020, 23:07

В музее "Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО" Петр Порошенко почтил память погибших минутой молчания, пишет пресс-служба партии "ЕС".

Среди экспозиции в зале памяти есть и фото разведчика, морского пехотинца Ярослава Журавля, который трагически погиб в июле этого года под Зайцевым в Донецкой области.

"Посмотрите, какие глаза у Ярослава. Мы общались с Сергеем Журавлем, его отцом. У него остались две замечательные дочки, которые очень похожи на отца, помнят о нем", - отметил лидер партии. Он не сдержал эмоций, рассказывая о трагической истории Ярослава Журавля.

Порошенко также напомнил, что "Европейская Солидарность" обратилась к президенту Зеленскому с требованием присвоить звание Герой Украины сержанту Журавлю. Петр Порошенко отметил, что несмотря на героизм сержанта Журавля, у президента пока не увидели оснований для вручения воину высокого звания.

"Я хочу подчеркнуть, что мы не остановимся. Наши Вооруженные силы, наши волонтеры, наши добровольцы и руководство государства в наше время своих не бросали. Как бы трудно ни было - мы своих вытаскивали", - отметил он.

Порошенко осмотрел экспозицию музея, вспомнил об исторических моментах становления новой украинской армии, поддержке и усилиях волонтеров в самом начале российской агрессии, а также отметил международную поддержку, которую оказывали украинским Вооруженным Силам в техническом оснащении и обучении личного состава.

"Мы провели первые заседания Совета национальной безопасности и обороны с участием Генерального секретаря НАТО", - напомнил Петр Порошенко у стенда с фотографиями иностранных политиков, поддерживающих Украину, в частности Генсека НАТО 2009-2014 годов Андерса Фог Расмуссена. Порошенко также тепло вспомнил о великом друге Украины, американском сенаторе Джоне Маккейне, который в 2016 году побывал в зоне боевых действий.

У стенда с детскими рисунками, которые с первых дней войны передавали из всех регионов Украины на фронт, Порошенко отдельно остановился и сказал: "Появляется смысл - зачем военным воевать за свою страну".

Все фото: "Европейская солидарность"