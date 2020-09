Сухо, туманно и до + 27 ° C: синоптик Наталья Диденко о погоде 22 сентября

21 сентября, 2020, 13:29

22 сентября в Украине будет сухая и ясная погода. Ночью и утром ожидаются туманы

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"22-го сентября повсеместно в Украине ожидается сухая ясная погода - антициклон. Ветер завтра будет преимущественно южных направлений, разве на Востоке еще побудет северо-западным", - отметила синоптик.

По словам Натальи Диденко, туманы будут плавать ночью и утром.

Температура воздуха ожидается комфортной, в течение дня + 22 ° C ... 27 ° C.

В течение недели температура воздуха достигнет + 25 ° C ... + 29 ° C, а на юге и до + 30 ° C.

В Киеве завтра, 22 сентября, солнечная и теплая погода с дневной температурой воздуха до + 25 ° C.

