Сухо, туманно и до + 27 ° C: синоптик Наталья Диденко о погоде 22 сентября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"22-го сентября повсеместно в Украине ожидается сухая ясная погода - антициклон. Ветер завтра будет преимущественно южных направлений, разве на Востоке еще побудет северо-западным", - отметила синоптик.
По словам Натальи Диденко, туманы будут плавать ночью и утром.
Температура воздуха ожидается комфортной, в течение дня + 22 ° C ... 27 ° C.
В течение недели температура воздуха достигнет + 25 ° C ... + 29 ° C, а на юге и до + 30 ° C.
В Киеве завтра, 22 сентября, солнечная и теплая погода с дневной температурой воздуха до + 25 ° C.
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