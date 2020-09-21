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Espreso.tvОбществоСША развернули отряд космических войск в Аравийской пустыне

США развернули отряд космических войск в Аравийской пустыне


фото: ap
Недавно сформированные космические войска США развернули на Аравийском полуострове в рамках первой зарубежной миссии

Об этом сообщает Associated Press .

Эскадрилья космических сил США, состоящая из 20 летчиков, дислоцирована на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, которая является крупнейшей американской военной базой на Ближнем Востоке.

В ближайшее время к отряду "основных космических операторов" присоединятся еще несколько военнослужащих, которые будут управлять спутниками, отслеживать маневры противника и пытаться предотвратить конфликты в космосе.

"Другие страны чрезвычайно агрессивно готовятся к распространению конфликтов на космос. Мы должны иметь возможность конкурировать, защищать все наши национальные интересы", - сказал полковник Тодд Бенсон, командующий войсками космических сил в Аль-Удейд в комментарии AP.

Бенсон отказался назвать "агрессивные" страны, за которыми будут следить космические силы США. Но решению перебросить военнослужащих космических войск в Аль-Удейд предшествовали месяцы эскалации напряженности между США и Ираном.

Сегодня США сталкиваются с новыми угрозами в регионе, связанными с ракетной программой Ирана и попытками подавить, сломать и ослепить спутники.

Напомним, что космическое командование было создано в 2019 году. К концу года Конгресс США одобрил создание космических войск. Они стали шестым родом вооруженных сил рядом с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой.

В свою очередь президент США Дональд Трамп при подписании принятого Конгрессом законопроекта в рамках нового оборонного бюджета на 2020 год назвал создание космических войск "большим шагом".

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