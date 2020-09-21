Создание ОСМД позволяет сократить расходы на отопление на 22-30%, свидетельствует исследование КШЭ

21 сентября, 2020, 22:38

Создание Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) позволяет сэкономить на отоплении 22% в старом доме и 30% - в новом доме

К такому выводу пришли, проанализировав 8 тыс. столичных домов, рассказал Алексей Гаманюк, исследователь из Киевской школы экономики (КШЭ), в эфире программы "Еспресо: капитал" с Андреем Яницким на телеканале Еспресо.

"Нельзя сэкономить, так как тарифы фиксированные? Тарифы действительно фиксированные, но можно сократить потребление, в частности, если речь идет об отоплении. Мы проанализировали 8 тыс. киевских домов, и из них 10% это ОСМД, а 90% - это не ОСМД . И в тех 10%, где создали ОСМД, они за отопление платят меньше. если это старый дом, они платят меньше на 22%, если это новый дом, то они платят на 30% меньше ", - сообщил Гаманюк.

В теплые дни, вместо того чтобы открывать окна, в ОСМД обычно "прикручивают" отопление и меньше потребляют, пояснил он.

"Если начать какой-то процесс термомодернизации дома, установку индивидуальных тепловых пунктов, замену окон. Это все также влияет на потребление тепла, и соответственно жители там, где есть ОСМД, платят меньше, и это показывает наше исследование", - добавил представитель КШЭ.