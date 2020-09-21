Состояние Балуха стабильное, с определенной положительной динамикой, - Геращенко
21 сентября, 2020, 18:42
В состоянии здоровья бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, который находится в медикаментозной коме после избиения, проявляется положительная динамика
Об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в Facebook .
"Пациент стабилен, с определенной положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную томографию - фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение", - отметила Геращенко.
От лечащих врачей В. Балуха: «Пациент стабилен, с определенной положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную ...Опубликовано Iryna Gerashchenko Понедельник, 21 сентября 2020 г.
- Напомним, Балух находится в коме после нападения на него в столичном Гидропарке 7 сентября.
- 18 сентября злоумышленника задержали. Им оказался киевлянин 1988 года рождения.
- Днепровский районный суд Киева в субботу, 19 сентября 2020 года, избрал подозреваемому в нападении на бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха, меру пресечения в виде ареста на 60 суток.
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