Состояние Балуха стабильное, с определенной положительной динамикой, - Геращенко

21 сентября, 2020, 18:42

В состоянии здоровья бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, который находится в медикаментозной коме после избиения, проявляется положительная динамика

Об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в Facebook .

"Пациент стабилен, с определенной положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную томографию - фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение", - отметила Геращенко.

От лечащих врачей В. Балуха: «Пациент стабилен, с определенной положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную ... Опубликовано Iryna Gerashchenko Понедельник, 21 сентября 2020 г.

Напомним, Балух находится в коме после нападения на него в столичном Гидропарке 7 сентября.

18 сентября злоумышленника задержали. Им оказался киевлянин 1988 года рождения.

Днепровский районный суд Киева в субботу, 19 сентября 2020 года, избрал подозреваемому в нападении на бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха, меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

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