 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСостояние Балуха стабильное, с определенной положительной динамикой, - Геращенко

Состояние Балуха стабильное, с определенной положительной динамикой, - Геращенко

В состоянии здоровья бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, который находится в медикаментозной коме после избиения, проявляется положительная динамика

Об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в Facebook .

"Пациент стабилен, с определенной положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную томографию - фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение", - отметила Геращенко.

От лечащих врачей В. Балуха: «Пациент стабилен, с определенной положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную ...

Опубликовано Iryna Gerashchenko Понедельник, 21 сентября 2020 г.
  • Напомним, Балух находится в коме после нападения на него в столичном Гидропарке 7 сентября.
  • 18 сентября злоумышленника задержали. Им оказался киевлянин 1988 года рождения.
  • Днепровский районный суд Киева в субботу, 19 сентября 2020 года, избрал подозреваемому в нападении на бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха, меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

21 сентября, 2020 понедельник

20 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать