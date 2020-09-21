Собственноручно изготовляли гранатометы и шашки: полицейские в Крыму разоблачили нелегальных торговцев оружием

21 сентября, 2020, 10:42

Крымские полицейские разоблачили злоумышленников, которые нелегально изготовляли и сбывали огнестрельное оружие

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно сообщению, злоумышленники обустроили подпольную мастерскую по месту жительства одного из фигурантов. Готовое огнестрельное оружие они сбывали по всей территории государства.

По словам главы полиции Крыма Виталия Стрижака, незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия занимались двое жителей Одесской области. Правоохранители документировали преступную деятельность в течение нескольких месяцев и провели ряд оперативных закупок.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства фигуранта, который устроил свое помещение под мастерскую, правоохранители изъяли огнестрельное нарезное оружие, почти 3 тыс. патронов различного калибра, три гранаты РГР 5, гранатомет РПГ и тротиловую шашку.

"Кроме того, изъято оборудование для изготовления взрывных устройств и оружия, устройства для бесшумной стрельбы, а также макеты пистолетов и комплектующих", - добавили в пресс-службе.

По информации ведомства, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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