Шмыгаль призвал МВФ начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемую в непростые для всего мира времена", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что письмо с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине было отправлено Георгиевой.
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Он также пригласил директора Европейского департамента Международного валютного фонда Альфреда Каммеа посетить Украину после завершения ограничительных мер в связи с распространением острого респираторного заболевания COVID-19.
- Ранее глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что НБУ ожидает второй транш от МВФ до конца года.
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