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Espreso.tvОбществоШмыгаль призвал МВФ начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме

Шмыгаль призвал МВФ начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме

Директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой направили письмо с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии фонда в Украине

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемую в непростые для всего мира времена", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что письмо с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине было отправлено Георгиевой.

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Он также пригласил директора Европейского департамента Международного валютного фонда Альфреда Каммеа посетить Украину после завершения ограничительных мер в связи с распространением острого респираторного заболевания COVID-19.

  • Ранее глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что НБУ ожидает второй транш от МВФ до конца года.

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