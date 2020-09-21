Съезд "Слуги" на территории КНУ: партия отрицает нарушение закона и заявляет об отсутствии агитации во время мероприятия

21 сентября, 2020, 14:56

В политической партии "Слуга народа", которая накануне устроила акцию на территории КНУ им. Тараса Шевченко, отмечают, что не нарушали закон и не занималась агитацией

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"О "зеленом корпусе" КНУ имени Шевченко. Шутка - остроумная, но обвинения в нарушениях - безосновательныы. Мероприятие в КНУ в воскресенье, 20 сентября, было проведено с соблюдением законодательства: как избирательного, так и образовательного. Во дворе Красного корпуса университета президент и наши коллеги по партии рассказывали о своем видении развития Киева и представили команду, которая способна обеспечить это развитие ", - говорится в сообщении.

В партии "Слуга народа" отметили, что мероприятие в КНУ провели с соблюдением законодательства.

"Мероприятие состоялось на части открытой территории вуза выходного дня, когда не проходит образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов. При этом не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцена была демонтирована и убрана в воскресенье. Любая агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку в соответствии с положениями избирательного кодекса она может появиться только после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения - а этот процесс пока продолжается ", - говорится в сообщении.

В партии считают, что внутренний дворик Красного корпуса КНУ должен быть публично доступным, являясь частью истории и культуры Киева.

"Слуга народа" выступит с инициативой, чтобы ворота дворика были открыты для всех желающих, по крайней мере в дневное время ", - говорится в сообщении.

Студенческий парламент Киевского национального университета им. Тараса Шевченко назвал нарушением норм действующего законодательства акцию политической партии "Слуга народа" на территории учебного заведения.

21 сентября студенты Киевского национального университета имени Шевченко вышли под стены красного корпуса , где в воскресенье провели съезд партии "Слуга народа" вопреки закону об образовании.

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