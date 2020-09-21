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Espreso.tvОбществоСъезд "Слуги" на территории КНУ: партия отрицает нарушение закона и заявляет об отсутствии агитации во время мероприятия

Съезд "Слуги" на территории КНУ: партия отрицает нарушение закона и заявляет об отсутствии агитации во время мероприятия


фото: depo.ua
В политической партии "Слуга народа", которая накануне устроила акцию на территории КНУ им. Тараса Шевченко, отмечают, что не нарушали закон и не занималась агитацией

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"О "зеленом корпусе" КНУ имени Шевченко. Шутка - остроумная, но обвинения в нарушениях - безосновательныы. Мероприятие в КНУ в воскресенье, 20 сентября, было проведено с соблюдением законодательства: как избирательного, так и образовательного. Во дворе Красного корпуса университета президент и наши коллеги по партии рассказывали о своем видении развития Киева и представили команду, которая способна обеспечить это развитие ", - говорится в сообщении.

В партии "Слуга народа" отметили, что мероприятие в КНУ провели с соблюдением законодательства.

"Мероприятие состоялось на части открытой территории вуза выходного дня, когда не проходит образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов. При этом не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцена была демонтирована и убрана в воскресенье. Любая агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку в соответствии с положениями избирательного кодекса она может появиться только после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения - а этот процесс пока продолжается ", - говорится в сообщении.

В партии считают, что внутренний дворик Красного корпуса КНУ должен быть публично доступным, являясь частью истории и культуры Киева.

"Слуга народа" выступит с инициативой, чтобы ворота дворика были открыты для всех желающих, по крайней мере в дневное время ", - говорится в сообщении.

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