Съезд "слуг" в КНУ: под красным корпусом университета Шевченко студенты устроили акцию протеста
Срам с места происшествия вели на Facebook странице "Красный Губер", передает Еспресо.TV.
"Мы хотим узнать четкий ответ на вопрос: почему произошло нарушение закона", - рассказал участник акции и автор стрима на видео.
Он отметил, что проведением конфееренции партии "Слуга народа" была нарушена статья 32 закона Украины "Об образовании".
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"Ну и конечно, есть требование относительно того, чтобы против вышедших студентов (на акцию, - Ред.) не применялись репрессии", - отметил автор стрима.
"Это любимый метод администрации Шевченко - обычное простое отчисления", - добавил он.
В митинге принял участие глава студпарламента университета Владимир Ляшенко. Он подчеркнул, что позиция СПУ является аполитической.
"Вчера произошло не просто нарушение закона об образовании, вчера состоялось наступление на автономию нашего университета", - отметил один из студентов, выступающих на акции.
Напомним, студенческий парламент университета Шевченко 20 сентября публично осудил проведение съезда "слуг" на территории университета.
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