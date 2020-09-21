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Espreso.tvОбществоСъезд "слуг" в КНУ: под красным корпусом университета Шевченко студенты устроили акцию протеста

Съезд "слуг" в КНУ: под красным корпусом университета Шевченко студенты устроили акцию протеста


фото: speakernews
21 сентября студенты Киевского национального университета имени Шевченко вышли под стены красного корпуса, где в воскресенье провели съезд партии "Слуга народа" вопреки закону об образовании

Срам с места происшествия вели на Facebook странице "Красный Губер", передает Еспресо.TV.

"Мы хотим узнать четкий ответ на вопрос: почему произошло нарушение закона", - рассказал участник акции и автор стрима на видео.

Он отметил, что проведением конфееренции партии "Слуга народа" была нарушена статья 32 закона Украины "Об образовании".

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"Ну и конечно, есть требование относительно того, чтобы против вышедших студентов (на акцию, - Ред.) не применялись репрессии", - отметил автор стрима.

"Это любимый метод администрации Шевченко - обычное простое отчисления", - добавил он.

В митинге принял участие глава студпарламента университета Владимир Ляшенко. Он подчеркнул, что позиция СПУ является аполитической.

"Вчера произошло не просто нарушение закона об образовании, вчера состоялось наступление на автономию нашего университета", - отметил один из студентов, выступающих на акции.

Напомним, студенческий парламент университета Шевченко 20 сентября публично осудил проведение съезда "слуг" на территории университета.

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