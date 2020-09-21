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Espreso.tvОбществоСессию ПАСЕ отменили из-за COVID-19

Сессию ПАСЕ отменили из-за COVID-19

В связи с ситуацией из-за коронавируса вместо осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы решено провести расширенное заседание учредительного комитета

Такое решение приняло Бюро ПАСЕ как руководящий политический коллегиальный орган, передает Укринформ .

Расширенное заседание комитета запланировано на 12-13 октября с возможностью продолжения работы 22-23 октября.

Президент ПАСЕ Рик Дамс заявил, что в заседаниях смогут принять участие все делегаты Ассамблеи.

Решение о формате заседания - физический или виртуальный - должны принять до 25 сентября.

В этом году осенняя сессия ПАСЕ планировалась на 12-16 октября.

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