Сессию ПАСЕ отменили из-за COVID-19

21 сентября, 2020, 18:44

В связи с ситуацией из-за коронавируса вместо осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы решено провести расширенное заседание учредительного комитета

Такое решение приняло Бюро ПАСЕ как руководящий политический коллегиальный орган, передает Укринформ .

Расширенное заседание комитета запланировано на 12-13 октября с возможностью продолжения работы 22-23 октября.

Президент ПАСЕ Рик Дамс заявил, что в заседаниях смогут принять участие все делегаты Ассамблеи.

Решение о формате заседания - физический или виртуальный - должны принять до 25 сентября.

В этом году осенняя сессия ПАСЕ планировалась на 12-16 октября.