Сессию ПАСЕ отменили из-за COVID-19
21 сентября, 2020, 18:44
В связи с ситуацией из-за коронавируса вместо осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы решено провести расширенное заседание учредительного комитета
Такое решение приняло Бюро ПАСЕ как руководящий политический коллегиальный орган, передает Укринформ .
Расширенное заседание комитета запланировано на 12-13 октября с возможностью продолжения работы 22-23 октября.
Президент ПАСЕ Рик Дамс заявил, что в заседаниях смогут принять участие все делегаты Ассамблеи.
Решение о формате заседания - физический или виртуальный - должны принять до 25 сентября.
В этом году осенняя сессия ПАСЕ планировалась на 12-16 октября.
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