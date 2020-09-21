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Espreso.tvОбществоРоль президента не приезжать на мост и заключать пари, а обеспечить экономическое развитие, - Порошенко

Роль президента не приезжать на мост и заключать пари, а обеспечить экономическое развитие, - Порошенко


фото: https://eurosolidarity.org/
Не приезжать на мост и заключать пари, а обеспечить экономический рост и поддержку децентрализации - такой должна быть настоящая роль президента

Об этом в Днепре на партийной конференции заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко.

"Роль президента - обеспечить рост экономики, рост финансовой базы местного самоуправления. Они уже без тебя разберутся - мост им строить или метро. Единственное, что требуется, - разрешение на взрывные работы дай, они уже год ждут. За что ты так Днепр не любишь?" - обратился Порошенко к Зеленскому.

"Наша задача - защитить Днепр. Я каждый день замечаю хорошие плоды децентрализации, развитие инфраструктуры. Но как мы дали - так нынешняя власть может и забрать. Как она продемонстрировала во время коронавируса. И денег в кармане точно не останется", - иронизирует Порошенко.

"Местное самоуправление - первое, у кого они забрали деньги. Конкретно у Днепра забрали два миллиарда гривен. Кто может защитить? Может мэр защитить, даже если он лучший? Нет. Потому что они нарушают законы - и нет защиты", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что именно поэтому выборы 25 октября имеют общегосударственное значение, а местное самоуправление должно стать одним из ключевых предохранителей некомпетентности "зеленой" власти.

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