Разжигание вражды и сепаратизма: СБУ разоблачила в Киеве и Запорожье российские ботофермы, созданные для влияния на выборы

21 сентября, 2020, 14:24

СБУ заблокировала деятельность мощной ботофермы, которая использовалась Россией для влияния на электоральные настроения украинцев

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность мощной ботофермы, которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации.

Отмечается, оперативники спецслужбы установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма.

"В ходе досудебного следствия сотрудники СБ Украины установили, что несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых "ботоферм", с задействованием специализированного телекоммуникационного оборудования. Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине ", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, во время проведения обысков по адресам нахождения организаторов противоправной схемы изъято технику и сим-карты на сумму свыше 1 млн гривен, а именно: 3 сим-банки на 16 портов каждый, 2 сим-банка на 32 порта, 14 сим-банков на 128 портов, 9 VoIP шлюзов на 32 порта каждый и более 22 000 сим-карт, а также компьютерное оборудование, на котором размещался виртуальный сервер со специализированным программным обеспечением.

Сейчас продолжается досудебное следствие

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