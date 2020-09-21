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Espreso.tvОбщество"Зеленые", но не те: у Жени Кулебы было твердое намерение возглавить список Партии Зеленых Украины в Киевсовет, - журналистка

"Зеленые", но не те: у Жени Кулебы было твердое намерение возглавить список Партии Зеленых Украины в Киевсовет, - журналистка

Жена министра иностранных дел Женя Кулеба планировала возглавить список Партии Зеленых Украины в Киевсовет и даже подготовила агитационную компанию - снялась в ролике и для билбордов

Об этом сообщила в Facebook журналистка Марина Бондаренко.

"Еще в конце августа жена министра иностранных дел и общественный деятель Женя Кулеба имела твердое намерение возглавить список Партии Зеленых Украины в Киевсовет. Украинский институт будущего (Виктор Андросов) даже успел разработать креатив избирательной кампании кандидата. Но за один вечер все изменилось: Женя Кулеба таки идет в Киевсовет, но уже от "слуг народа", - написала Бондаренко.

О принципиальности политиков и их женах. Точнее о беспринципности. Еще в конце августа жена министра ...

Опубликовано Мариной Бондаренко Воскресенье, 20 сентября 2020 г.
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