"Зеленые", но не те: у Жени Кулебы было твердое намерение возглавить список Партии Зеленых Украины в Киевсовет, - журналистка
21 сентября, 2020, 11:04
Жена министра иностранных дел Женя Кулеба планировала возглавить список Партии Зеленых Украины в Киевсовет и даже подготовила агитационную компанию - снялась в ролике и для билбордов
Об этом сообщила в Facebook журналистка Марина Бондаренко.
"Еще в конце августа жена министра иностранных дел и общественный деятель Женя Кулеба имела твердое намерение возглавить список Партии Зеленых Украины в Киевсовет. Украинский институт будущего (Виктор Андросов) даже успел разработать креатив избирательной кампании кандидата. Но за один вечер все изменилось: Женя Кулеба таки идет в Киевсовет, но уже от "слуг народа", - написала Бондаренко.
О принципиальности политиков и их женах. Точнее о беспринципности. Еще в конце августа жена министра ...Опубликовано Мариной Бондаренко Воскресенье, 20 сентября 2020 г.
- Напомним, ранее сообщалось, что Евгения Кулеба возглавила список партии "Слуга народа" на выборах в Киевсовет.
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