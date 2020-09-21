"Зеленые", но не те: у Жени Кулебы было твердое намерение возглавить список Партии Зеленых Украины в Киевсовет, - журналистка

21 сентября, 2020, 11:04

Жена министра иностранных дел Женя Кулеба планировала возглавить список Партии Зеленых Украины в Киевсовет и даже подготовила агитационную компанию - снялась в ролике и для билбордов

Об этом сообщила в Facebook журналистка Марина Бондаренко.

"Еще в конце августа жена министра иностранных дел и общественный деятель Женя Кулеба имела твердое намерение возглавить список Партии Зеленых Украины в Киевсовет. Украинский институт будущего (Виктор Андросов) даже успел разработать креатив избирательной кампании кандидата. Но за один вечер все изменилось: Женя Кулеба таки идет в Киевсовет, но уже от "слуг народа", - написала Бондаренко.

О принципиальности политиков и их женах. Точнее о беспринципности. Еще в конце августа жена министра ... Опубликовано Мариной Бондаренко Воскресенье, 20 сентября 2020 г.