"Законодательство является новым для нас, учимся на ходу": Корниенко об акции "Слуги народа" на территории КНУ им. Шевченко
Об этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в интервью LB.ua.
"Формально-юридически наша конференция по выдвижению кандидатов в Киевсовет состоялась в воскресенье в 11:00. Позже, во внутреннем дворике университета имени Шевченко, это была уже вторая, более торжественно официальная часть", - отметил политик.
В то же время нардеп рассказал, что в ходе церемонии во дворе красного корпуса на сцену выходили как представители "первой десятки", так и лидеры по предвыборных округах.
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"Действующее избирательное законодательство является новым как для нас, так и для других наших коллег, мы все" учимся на ходу буквально", - отметил Корниенко.
По его словам, лидеры округов - по факту кампании - могут еще "подтянуться", наверное, обеспечив себе место в горсовете.
"Те, кто выходят на сцену, почти наверняка станут депутатами. И это касается не только Киева, но и других городов, где уже прошли местные конференции - их было около 15", - добавил он.
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Отвечая на вопрос о том, не противоречит ли проведение партийного съезда "слуг" во внутреннем дворе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, что прямо противоречит статье 31-й "О высшем образовании", глава партии СН отметил:
"Красный корпус - знаковое для столицы локация. А мы выступаем за новое качество столице - без незаконных застроек, нарушений и т.д.".
В то же время Корниенко заявил, что партия готова к критике из-за проведения мероприятия в университете: "Если будут какие-либо санкции (если имели место нарушения, - ред.), мы готовы".
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