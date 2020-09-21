"Вступил в бой за здоровье": первый заместитель министра культуры Карандеев заразился коронавирусом

21 сентября, 2020, 20:02

Первый заместитель министра культуры Ростислав Карандеев сообщил, что заразился COVID-19

Об этом он сообщил на странице в Facebook .

"С сегодняшнего дня вступил в бой за свое здоровье с проблемным заболеванием современности -

коронавирусной болезнью (COVID-19)", - отметил Карандеев.

По его словам, тест на присутствие в организме РНК COVID-19 дал положительный результат.

"А так все хорошо начиналось. Легкое недомогание, невысокая температура, отсутствие насморка и кашля. Да, что-то, подсказало мне (а если честно, то кто-то) поскорее пойти в лабораторию и сделать ПЦР-тест на коронавирус", - добавил Карандеев.

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