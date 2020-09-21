"Вступил в бой за здоровье": первый заместитель министра культуры Карандеев заразился коронавирусом
21 сентября, 2020, 20:02
"С сегодняшнего дня вступил в бой за свое здоровье с проблемным заболеванием современности -
Первый заместитель министра культуры Ростислав Карандеев сообщил, что заразился COVID-19
Об этом он сообщил на странице в Facebook .
"С сегодняшнего дня вступил в бой за свое здоровье с проблемным заболеванием современности -
коронавирусной болезнью (COVID-19)", - отметил Карандеев.
По его словам, тест на присутствие в организме РНК COVID-19 дал положительный результат.
"А так все хорошо начиналось. Легкое недомогание, невысокая температура, отсутствие насморка и кашля. Да, что-то, подсказало мне (а если честно, то кто-то) поскорее пойти в лабораторию и сделать ПЦР-тест на коронавирус", - добавил Карандеев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти