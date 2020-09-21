 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Разминируй инфопространство": Нацкорпус проводит акции под телеканалами, которые связывают с Медведчуком

"Разминируй инфопространство": Нацкорпус проводит акции под телеканалами, которые связывают с Медведчуком

Нацкорпус проводит акции под каналами "112 Украина", ZIK и NewsOne

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, акции проходили одновременно под офисами всех трех телеканалов

"Акция протеста приурочена к началу учений вооруженных сил PФ "Кавказ-2020". Пока Россия усиливает свои войска на границе с Украиной, пpoроссийские телеканалы готовят плацдарм для дальнейшего наступления врага внутри страны. NewsOne, "112 Украина", ZIK, а также десятки других ресурсов целенаправленно льют в уши украинцев кремлевскую пропаганду, искажая факты и распространяя дезинформацию и раздор в обществе", - уверены организаторы акции.

Источник: https://censor.net/ua/p3220502 Источник: https://censor.net/ua/p3220502

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

21 сентября, 2020 понедельник

20 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать