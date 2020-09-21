"Разминируй инфопространство": Нацкорпус проводит акции под телеканалами, которые связывают с Медведчуком

21 сентября, 2020, 19:01

Нацкорпус проводит акции под каналами "112 Украина", ZIK и NewsOne

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, акции проходили одновременно под офисами всех трех телеканалов

"Акция протеста приурочена к началу учений вооруженных сил PФ "Кавказ-2020". Пока Россия усиливает свои войска на границе с Украиной, пpoроссийские телеканалы готовят плацдарм для дальнейшего наступления врага внутри страны. NewsOne, "112 Украина", ZIK, а также десятки других ресурсов целенаправленно льют в уши украинцев кремлевскую пропаганду, искажая факты и распространяя дезинформацию и раздор в обществе", - уверены организаторы акции.

Источник: https://censor.net/ua/p3220502 Источник: https://censor.net/ua/p3220502