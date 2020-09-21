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Espreso.tvОбщество"Пошел на ***, Эрдоган": президент Турции подал в суд на греческую газету

"Пошел на ***, Эрдоган": президент Турции подал в суд на греческую газету


фото: reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск в суд против руководства греческого издания Dimokratia из-за унизительного заголовка в его адрес

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на адвоката Эрдогана Хусейна Айдына.

По его словам, ненормативную лексику в адрес турецкого лидера на страницах Dimokratia не считают проявлением свободы слова, а расценивают как "публичное оскорбление президента", согласно Уголовному кодексу Турции.

"Действия греческого издания - показатель нравственной деградации СМИ. Это низко и позорно для тех, кто допускает подобные выпады", - сказал Айдын.

Напомним, что газета Dimokratia разместила на первой странице статью с заголовком на турецком языке Siktir git, Mr. Erdogan (Пошел на ** й, господин Эрдоган).

Из-за этого инцидента Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Греции "на ковер".

Главные политические разногласия Греции и Турции пока касаются распределения ресурсов в регионе. В частности, греческая сторона оспаривает нынешнюю деятельность Турции по разведке энергоресурсов в Восточном Средиземноморье.

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