"Пошел на ***, Эрдоган": президент Турции подал в суд на греческую газету
Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на адвоката Эрдогана Хусейна Айдына.
По его словам, ненормативную лексику в адрес турецкого лидера на страницах Dimokratia не считают проявлением свободы слова, а расценивают как "публичное оскорбление президента", согласно Уголовному кодексу Турции.
"Действия греческого издания - показатель нравственной деградации СМИ. Это низко и позорно для тех, кто допускает подобные выпады", - сказал Айдын.
Напомним, что газета Dimokratia разместила на первой странице статью с заголовком на турецком языке Siktir git, Mr. Erdogan (Пошел на ** й, господин Эрдоган).
Из-за этого инцидента Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Греции "на ковер".
Главные политические разногласия Греции и Турции пока касаются распределения ресурсов в регионе. В частности, греческая сторона оспаривает нынешнюю деятельность Турции по разведке энергоресурсов в Восточном Средиземноморье.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти