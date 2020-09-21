"Одним предложением": Офис президента обнародовал резюме кандидата на пост главы "Укроборонпрома"

21 сентября, 2020, 11:14

Офис президента дал ответ по биографической справке кандидата на пост главы государственного вооруженного концерна "Укроборонпром" одним предложением на запрос экспертной организации StateWatch

Об этом пишет Экономическая правда.

По информации издания, Офис президента предоставил ответ на запрос экспертной организации StateWatch по биографической справке кандидата на пост главы "Укроборонпрома" Сергея Тихонова одним предложением. Оно содержит данные об учебе, службе в армии, политической деятельности, наемном труде в частном и государственном секторах.

"С. А. Тихонов учился в Киевском институте народного хозяйства им. Д. С. Коротченко, Высшем учебном заведении "Национальная академия управления"; проходил службу в Вооруженных Силах работал в Киевском машиностроительном заводе им. Артема, ЗАО "Ависта", Верховной Раде Украины, государственном предприятии "Госснаба", Кабинете Министров Украины, государственном предприятии "Национальный культурно-художественный и музейный комплекс" Мистецький арсенал ", ООО" Топ Украина ", Администрации президента Украины и Офисе президента Украины", - цитирует издание ответ ОП.

По словам главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, запрос на биографическую справку был подготовлен, чтобы собрать для общества больше информации о предполагаемом главе "Укроборонпрома", суммарный годовой доход которого составляет 40 млрд грн.

"Однако такой ответ ОПУ вряд ли предоставляет ответ на вопрос, кто такой Тихонов", - цитирует ЭП слова Каневского.

Напомним, народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщал, что в ближайшие дни глава Укроборонпрома Абромавичюс может уйти в отставку . Преемником Абромавичуса, по информации нардепа, может стать Сергей Тихонов - заведующий отделом безопасности и ОПК Офиса президента и депутат третьего созыва от партии Витренко.

10 сентября послы стран G7 в Twitter обнародовали заявление , в котором отметили, что только руководство, благосклонное к прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех Укроборонпрома.

По информации Железняка, Шмыгаль передал в ОП представление на назначение главой "Укроборонпрома" Сергея Тихонова, несмотря на заявления экспертов и послов G7.

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