"Голобородько" стал для налогоплательщиков самым дорогим президентом за всю историю - Порошенко в Днепре

21 сентября, 2020, 20:54

Расходы на Офис Зеленского, заложенные в проекте бюджета на следующий год, свидетельствуют, что в реальности президент "Голобородько" обходится налогоплательщикам дороже всех за всю историю Украины

Об этом в Днепре заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, пишет пресс-служба партии "ЕС". Он напомнил, что в проекте госбюджета возросли расходы на силовиков и на содержание окружения Зеленского.

"И себя родимого тоже не забыли - на ГУД добавили 700 млн, на Офис президента добавили почти 400 млн. Зачем? Потому что ГУД - это коттеджи, которые называются "государственные дачи", куда он переехал. Ну, конечно же, их надо содержать" - иронизирует Порошенко.

"Когда-то они говорили, что будут ездить на велосипедах в кортежах. Деньги, выделенные в этом году - в мире нет такого количества велосипедов, чтобы их освоить. И снова за счет налогоплательщиков", - возмущается Петр Порошенко .

"При том что собственной недвижимости и у Зеленского, и у всей этой команды - аж декларация трещит, и еще не все там указано. Голобородько стал самым дорогим с точки зрения государственных расходов президентом Украины", - констатировал Порошенко.

Он отметил, что зато в бюджете планируют на 7% сократить субсидии для малообеспеченных граждан. "Это при том, что по всем прогнозам рыночная цена на газ существенно возрастет, а соответственно и тарифы. Это при том, что и в текущем году они уже на два миллиарда сократили расходы на субсидии. Это значит, что наименее защищенным слоям населения - тем, кто получает сейчас субсидии, - точно придется тяжелее в 2021 году", - прогнозирует пятый президент.

"Я вам ничего не должен" - реализуется четкое обещание. А обещания на стадионе были выброшены в помойку сразу же после их объявления ", - убежден лидер "Европейской Солидарности".