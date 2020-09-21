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Espreso.tvОбществоПровести съезд партии "Слуга народа" в помещении КНУ им. Шевченко просил Офис президента

Провести съезд партии "Слуга народа" в помещении КНУ им. Шевченко просил Офис президента


фото: hromadske.ua
20 сентября киевское отделение партии "Слуга народа" провело свое мероприятие на территории КНУ им. Шевченко, после того как с соответствующей просьбой в заведение обратился Офис президента Украины

Об этом говорится в официальном ответе администрации Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, предоставленном журналистам Hromadske .

В КНУ рассказали, что 20 сентября президент Владимир Зеленский обсудил с руководством университета "важные вопросы развития высшего образования и науки в Украине и в университете в частности".

"Президент также принял участие в презентации Стратегии развития города Киева до 2027 года Киевской городской организацией партии "Слуга народа", которая была организована на территории КНУ имени Тараса Шевченко по обращению Офиса президента Украины к руководству университета", - говорится в ответе КНУ на наш запрос .

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Руководство КНУ отметило, что мероприятие состоялось на части открытой территории КНУ в выходной день, когда занятий не было. Не участвовали в мероприятии ни студенты, ни преподаватели.

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"При этом не задействовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцену демонтировали и убрали в воскресенье", - добавили в администрации университета.

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В запросе утверждается, что такой формат не является политической рекламой или агитацией и не противоречит действующему законодательству.

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