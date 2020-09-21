Правительство в 2021 году планирует сократить госдолг до 63,4% ВВП, - Марченко
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Радио Свобода .
"Сейчас у нас уровень долга 85 млрд долларов США. В процентах? Мы хотим уменьшить его в следующем году до 63,4. Сейчас на конец года будет 68. То есть это прогнозный показатель", - сказал Марченко.
Министр также отметил, что, поскольку 2020 является кризисным, есть риск того, что долг Украины "немножко увеличится". Но, заметил Марченко, в связи с тем, что в последние годы была достаточно умеренная и взвешенная долговая политика, госдолг снизился с 80% ВВП 2015 году до показателя почти 60% в конце прошлого года.
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