Правительство в 2021 году планирует сократить госдолг до 63,4% ВВП, - Марченко

21 сентября, 2020, 12:06

Министерство финансов в 2021 году планирует сократить государственный долг до 63,4% ВВП, в то время как на конец 2020 года прогнозный показатель государственного долга составляет 68% ВВП

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Радио Свобода .

"Сейчас у нас уровень долга 85 млрд долларов США. В процентах? Мы хотим уменьшить его в следующем году до 63,4. Сейчас на конец года будет 68. То есть это прогнозный показатель", - сказал Марченко.

Министр также отметил, что, поскольку 2020 является кризисным, есть риск того, что долг Украины "немножко увеличится". Но, заметил Марченко, в связи с тем, что в последние годы была достаточно умеренная и взвешенная долговая политика, госдолг снизился с 80% ВВП 2015 году до показателя почти 60% в конце прошлого года.

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